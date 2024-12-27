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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskında, Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesine düzenlediği baskında Filistinli Zeyn Ali Atatire'nin (18) yaşamını yitirdiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı #Batı Şeria

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