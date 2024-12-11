İsrail’in Gazze Şeridi’nde iki apartmanı hedef aldığı saldırıda 25 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimindeki iki apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombaladı.
Saldırıda bina tamamen yıkılırken, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneybatısındaki Safin bölgesinde bir apartmanı bombalaması sonucu ölen 7 kişinin naaşı ve 6 yaralının hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.
Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı.
Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
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