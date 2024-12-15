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İsrail İrlanda’daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

İsrail İrlanda’daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan “soykırım“ davasına müdahil olma kararı alan İrlanda’daki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Saar, bugün yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını söyledi.

Saar, Dublin'in Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürdü.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına tepki olarak büyükelçisini geri çağırmıştı.

İrlanda, İsrail aleyhine UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olacak

İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği duyurulmuştu.

Savunma Bakanı Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri eylemlerin amacı ve etkisi nedeniyle Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır." demişti.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu. Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te de 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Kaynak: AA

  • #İsrail

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