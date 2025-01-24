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Katil İsrail hükümetinden Lübnan’ın güneyinden pazar günü çekilmesi gereken ordusuna bölgede kalma talimatı

Katil İsrail hükümetinden Lübnan’ın güneyinden pazar günü çekilmesi gereken ordusuna bölgede kalma talimatı
İsrail hükümeti, 27 Kasım’da uygulamaya giren ateşkes anlaşması uyarınca 26 Ocak Pazar günü çekilmesi gereken İsrail ordusuna Lübnan’ın güneyinde kalma talimatı verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD'den Lübnan'ın güneyinden çekilme konusunda ek süre talebinde bulunan İsrail hükümetinin talimatı orduya bu gece iletildi.

İsrail hükümetiyle ABD'li yetkililer arasında Lübnan'ın güneyinde sınırın doğu kesiminden çekilme takvimine ilişkin görüşmeler sürüyor.

Lübnan'ın güneyinde sınırın batı kesiminde ise İsrail ordusunun anlaşmadaki çekilme takvimi uyarınca yeniden konumlanmaya başladığı aktarıldı.

İsrail, çekilme için ek süre talebinde bulunmuştu

İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin'in, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine, ordunun Lübnan'dan ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede çekilmeyeceğini söylediği aktarılmıştı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun iddiasına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalması talebinde bulunmuştu.

KAN, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesine günler kala ABD'den çekilme takviminin 30 gün uzatılması için ek süre istediğini kaydetmişti.

Hizbullah, anlaşmanın açık ihlali değerlendirmesinde bulunmuştu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinde herhangi bir gecikmenin ateşkes anlaşmasının "açıkça ihlali" olarak değerlendirileceği kaydedilmişti.

Açıklamada, Lübnanlı yetkililere anlaşmanın tam ve kapsamlı şekilde uygulanması için anlaşmanın garantörleri üzerinde baskı kurma çağrısında bulunulmuştu.

İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı #Gazze

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