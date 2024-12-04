Katil İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 15 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir Birleşmiş Milletler (BM) okulunu hedef aldı.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Hemise Okulu'nun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail saldırısı nedeniyle okulda yangın çıkması sonucu Filistinli ailelerin kaldığı 15 çadır yandı.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde sağlık ekipleri, İsrail ordusunun dün kentin doğusunda Filistinlileri hedef alması sonucu hayatını kaybeden 9 Filistinlinin cesedine ulaştı.
Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
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