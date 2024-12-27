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Katil İsrail’in Gazze ve Refah’a saldırılarında 6 Filistinli öldü

Katil İsrail’in Gazze ve Refah’a saldırılarında 6 Filistinli öldü
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi öldü.

İsrail güçlerinin Sidra bölgesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah şehrinin Nasır Mahallesi'nde de bir kadın, İsrail askerlerinin evini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı

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