Katil İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2’si çocuk 7 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 2’si çocuk 7 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için parçalanan cesetler üzerinde DNA testi yapılacağı belirtildi.
Saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
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