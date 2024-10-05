Katil İsrail ordusunun İran’a saldırı başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü
İsrail ordusunun, 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak İran’a “büyük ve şiddetli“ bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı bildirildi.
İşgalci İsrail'in devlet televizyonu KAN, Haaretz gazetesi ve ordu radyosunun haberlerinde, İsrail ordusunun, İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun, İran'ın balistik füze saldırısının ülkede önemli bir hasara yol açmadığına inandığı belirtilen haberlerde, İran'ın saldırısından bu yana İsrail ordusunun önemli olacağına inandığı bir yanıt planladığı ve sert bir karşılık verilmeden saldırıyı geçiştirme gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.
İsrail'in, İran karşıtı koalisyondaki diğer tarafların da saldırıya katılacağını düşündüğü dile getirilen haberlerde, İsrail'in, İran sorununu kendi sorunları olarak gören diğer ülkelerden de uluslararası alanda destek aldığına işaret edildi.
Haberlerde, bugün üst düzey askeri yetkililerin bir ortağın temsilcileriyle bir toplantı yaptığı ve İsrail'in, Amerikalıların İran'a yanıt vermede aktif rol alacağını düşündüğü kaydedildi.
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