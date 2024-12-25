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Kazakistan’da Azerbaycan’a ait yolcu uçağı düştü!

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Kazakistan’da Azerbaycan’a ait yolcu uçağı düştü!
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü’den Grozny’e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları’na ait uçakta hayatta kalanlar olduğunu açıkladı.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. 

İŞTE O ANLAR;

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

 

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

Kaynak: AA

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