KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM ile bir sonraki görüşme Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla yapılacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir sonraki görüşmenin Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM binasında Guterres'in daveti üzerine katıldığı gayriresmi akşam yemeğinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Guterres ile gayriresmi yemeğinizde hangi konular ele alındı? Guterres, KKTC'nin devlet ve egemenliğinden vazgeçmeyeceğini, çözümün iki devletli çözüm olduğunu daha iyi idrak edebilmiş durumda mı?" sorularını yanıtladı.
KKTC'nin tutumunun değişmediğine işaret eden Tatar, "Ben yeni bir vizyon sundum, çünkü 50 yıl boyunca federal çözüm çabaları başarısız oldu." ifadesini kullandı.
KKTC'nin egemen eşitliği ve uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere tekrar dönülmeyeceğinin altını çizen Tatar, yemekte birçok konunun ele alındığını belirtti.
Ambargo ve izolasyonun sürmesinin etkilerini gündeme getirdiğini anlatan Tatar, "BM Genel Sekreteri ile bir sonraki görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla yapılması konusunda mutabık kaldık." bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs Adası'nda bir araya gelerek yeni sınır kapılarının açılması konusunu ele alma kararı verdiklerini, taleplerin kabul edilebilir olması halinde bunun gerçekleşeceğini kaydetti.
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