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Los Angeles’taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi

Los Angeles’taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi
ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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