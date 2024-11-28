GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Macaristan’da silahlı kuvvetler mensuplarına Türkçe eğitimi verilecek

Macaristan’da silahlı kuvvetler mensuplarına Türkçe eğitimi verilecek
Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Macaristan’da Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personele Türkçe dil eğitimi verilmesi amacıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ile Macaristan Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Macaristan'daki eğitim ve kültürel iş birliği faaliyetlerine Macar Savunma Bakanlığı ile imzaladığı protokolle bir yenisini daha ekledi.

İmza törenine, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Savunma Stratejisi ve İnsan Kaynakları Politikasından sorumlu Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, Askeri Ataşe Albay Feride Tosun ile bakanlık personeli katıldı.

Protokolle, Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kurslarının düzenlenmesi hedefleniyor.

YEE, deneyimli Türkçe okutmanları eşliğinde eğitim materyali desteği ile kurslar düzenleyecek.

Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi de planlanıyor

Türkçe kurslarındaki programlar, askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra günlük Türkçe kullanımını da kapsayacak.

Bu sayede, Macar askeri ve sivil personeli, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurabilecek ve ortak projelerde daha aktif rol alabilecek.

İmzalanan protokol, sadece dil eğitimiyle sınırlı kalmayıp, kültürel etkileşimi de teşvik edecek. Program kapsamında, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi de planlanıyor.

Bu etkinliklerin, iki ülke halkları arasında daha güçlü bağlar kurulmasına, Türkiye ve Macaristan'ın savunma alanındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandırmasına, karşılıklı iletişimin ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olan Türkiye ile askeri ve savunma sanayi alanımızdaki iş birliğimizi bugün imzalanan protokol ile kültürel ve eğitim alanında da ilerletmiş olacağız. Bu protokol sayesinde personelimiz, Türk meslektaşlarıyla daha etkin iletişim kurarak askeri ve savunma alanında iş birliğini güçlendirmek açısından stratejik bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

  • #Yunus Emre Enstitüsü #Macaristan

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER