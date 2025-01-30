Muhammed Dayf Kimdir? İsrail’in Saldırısında Hayatını Kaybeden Komutanlar Kimler?

İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybeden Komutanlar Kimler?
Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölen isimler şunlar:
- Muhammed Dayf – Kassam Tugayları Kurmay Başkanı
- Mervan İsa – Taburlar Kurmay Başkan Yardımcısı
- Gazi Ebu Tamaa – Silah ve Savaş Hizmetleri Komutanı
- Raed Thabet – İnsan Kaynakları Komutanı
- Rafi Salameh – Han Yunus Tugayı Komutanı
Muhammed Dayf Kimdir?
Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın lideriydi. İsrail tarafından en çok aranan isimlerden biri olarak bilinen Dayf, uzun yıllardır saklanarak yaşamını sürdürüyordu. Kamuoyuna nadiren görünen ve farklı suikast girişimlerinden sağ kurtulan Dayf, İsrail'in hedefinde olan en kritik isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.
Kaynak: Haber Merkezi