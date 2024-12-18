Pentagon: Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği asker sayısı 12 bin civarında

PENTAGON Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği asker sayısının 12 bin civarında olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler iddiasına ilişkin konuştu. Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendirdiklerini belirten Ryder, "Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz” dedi.

Ryder, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısının ise 12 bin civarında olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA