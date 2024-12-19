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Rusya’dan şartlı sığınmacılık! Putin’den Esad’a ağır yasaklar

Rusya’dan şartlı sığınmacılık! Putin’den Esad’a ağır yasaklar
Rusya’nın, Beşar Esad’ın sığınmacı talebine koştuğu şartlar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Esad’a koyduğu yasaklar ortaya çıktı.

Kremlin, Putin'in devrik lideri Esad'a sert kurallar karşılığında sığınma hakkı verdiğini açıkladı

ESAD'IN MOSKOVA'YI TERK ETMESİ KESİNLİKLE YASAKLANDI

Buna göre, Beşar Esad Rus makamlarının ön onayı olmaksızın siyasi faaliyette bulunması veya Moskova'yı terk etmesi kesinlikle yasaklandı.

RUSYA'DAKİ MAL VARLIKLARINI KULLANMASINA İZİN YOK

Esad, ilgili makamlarca bir karar verilinceye kadar taşınır ve taşınmaz varlıklarına erişmekten veya bunları yönetmekten men edildi.

270 KİLOGRAM ALTIN VE 2 MİLYAR DOLARI VARMIŞ

Beşar Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve Moskova'nın prestijli gökdelen bölgesinde bulunan "Başkentler Şehri" kompleksindeki 18 dairesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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