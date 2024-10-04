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Rusya Taliban’ı terörist listesinden çıkardı

Rusya Taliban’ı terörist listesinden çıkardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ı yöneten Taliban hakkında önemli bir karar aldı. Putin’in talimatıyla Taliban’ın 2003’ten beri bulunduğu ’terör örgütü listesi’nden çıkarıldığı belirtildi.

Rusya Taliban'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

PUTİN KARARINI VERDİ

Dışişleri Bakanlığı bu yönde 'en üst seviyede' kararın verildiğini bildirdi.

Devlet haber ajansı Tass'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, kararın hayata geçmesi için hala atılması gereken bir dizi resmi adım olduğunu söyledi ve kararın 'çok yakın gelecekte' ilan edilmesini beklediğini ekledi.

2003 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİLER

Taliban'ı 2003 yılında terör örgütleri listesine ekleyen Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan'dan çekildiği Ağustos 2021'den beri örgütle ilişkilerini kademeli olarak geliştiriyor.

Putin temmuz ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı bir konuşmada Taliban'ı 'müttefik' olarak gördüklerini söylemiş, "Taliban terörle mücadelede bizim müttefikimiz çünkü görevdeki her hükümet sorumluluk alanında istikrar ister" ifadelerini kullanmıştı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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