Şam Havalimanı bugün açılıyor

Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşeceğini söyledi.
Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşeceğini söyledi.
Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
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