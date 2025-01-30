Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Balıkesir’de nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Balıkesir’de az önce meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. “Balıkesir’de deprem mi oldu?“, “Depremin şiddeti ne kadar?“ ve “Merkez üssü neresi?“ gibi sorular merakla araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi güncellenirken, 30 Ocak 2025 tarihli Balıkesir depremine ilişkin detaylar belli oldu.

Balıkesir'de Deprem Mi Oldu? İşte Son Deprem Detayları Balıkesir ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından anlık olarak takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, merkezi ve derinliği gibi veriler, yetkili kurumlar tarafından paylaşılıyor. Balıkesir'de Nerede ve Kaç Büyüklüğünde Deprem Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel depremler listesinde, Balıkesir'de meydana gelen depremin detaylarına ulaşmak mümkün. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve etkileri anlık olarak paylaşılıyor. AFAD Son Depremler İçin Tıklayınız

Kandilli Son Depremler İçin Tıklayınız Kaynak: Haber Merkezi

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