Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Hatay, Şanlıurfa ve il il AFAD son depremler listesi
Türkiye genelinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Bugün deprem mi oldu?” sorusu, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgileri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.
Son Dakika Deprem Haberleri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin konumu, tarihi, saati ve büyüklüğünü açıklıyor. Vatandaşlar, küçük veya büyük sarsıntı hissettiklerinde son depremler hakkında araştırma yapıyor. Son dakika deprem haberleri, bu tür durumlarda güncel bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak sunuyor.
AFAD Son Depremler Listesi 1 Şubat 2025
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihine ait son depremler:
Bugün 3 ve Üzeri Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelmedi.
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