Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 37 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde insani yardımların güvenliği sağlayanları ve evleri hedef aldığı saldırılarda 37 Filistinli öldü, en az 30 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlayan kişileri hedef aldığı saldırıda 15 kişi öldü, yaklaşık 30 kişi yaralandı.
Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında Habbaş ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı El-Levh ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah kentindeki Bahr Caddesi ve Mevasi'deki Nasr Kavşağı'nda iki ayrı saldırı düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananların hastanelere nakledildiği belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze kentinin Cela caddesinde bir apartmanın üst katlarına düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
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