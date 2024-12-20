Soykırımcı İsrail mülteci kampına saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda su sırası bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA