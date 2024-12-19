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Trump hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısına karşı çıktı

Trump hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısına karşı çıktı
ABD’nin seçilmiş başkanı Trump, federal hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısına karşı çıkarak Kongre üyelerine tasarıyı reddetme çağrısında bulundu.

Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, başkan yardımcısı seçilen JD Vance ile konuya ilişkin yaptıkları açıklamayı paylaştı.

Tasarıyla 6 Ocak Komitesi'nin kayıtlarının saklanmasının kolaylaştırılacağı ve Kongre'ye maaş artışı sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Chuck Schumer ve Demokratlara her istediklerini vermeyen, sade bir harcama yasasını geçirmeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyetçilerin Amerikalı çiftçileri desteklemeyi, afet yardımlarını finanse etmeyi ve 2025'te ABD'yi başarılı kılmayı istediği vurgulanan açıklamada, bunun yapmanın tek yolunun borç tavanının artırılmasıyla "Demokratlara verilecek paylar olmadan" hazırlanmış geçici bütçe tasarısı olduğu kaydedildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda da "Cumhuriyetçiler akıllı ve sert olmalı. Eğer Demokratlar, istediklerini vermezsek hükümeti kapatmakla tehdit ederlerse, bununla yüzleşin." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendiren Trump, ​Demokratlar borç limitini sonlandırmaz veya önemli ölçüde uzatmazsa sonuna kadar mücadele edeceğini bildirdi.

Trump, Kongre'nin maaş artışı talep etmesi için de iyi bir zaman olmadığını vurgulayarak, "Umarım, yakın gelecekte 'Amerika'yı yeniden büyük yaptığımızda' böyle bir artışa hak kazanacaksınız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Demokratlar olmadan bütçe tasarısını geçirmeye çalışmasının ülke için yıkıcı olacağını belirten Trump, bunun yalnızca borç limiti karmaşasını Biden yönetiminde gerçekleşmesine izin vermek yerine Trump yönetimine getireceğini kaydetti.

Trump, bunu yapacak kadar "aptal" olan herhangi bir Cumhuriyetçinin ön seçime gireceğine dikkati çekerek, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten önce her şeyin müzakere edilmesi ve yapılması gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın muhalefeti hükümetin kapanma ihtimalini artırdı

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, salı gecesi, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı.

Ancak Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçişini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırdı.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA

  • #Donald Trump #ABD

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