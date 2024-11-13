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Trump: Musk Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecek

Trump: Musk Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecek
ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi.

Donald Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını aktardı.

Bunun zamanın "Manhattan Projesi" haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır "DOGE" hedeflerinin hayalini kurduğunu ifade etti.

Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacak

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.

Donald Turmp, "Elon ve Vivek'in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'ya kadar tamamlanacağını kaydederek, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir "hediye" olacağını ifade etti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Musk da "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

  • #ABD #Donald Trump #Elon Musk #Beyaz Saray

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