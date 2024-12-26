Trump Noel dilek listesini açıkladı

DonaldTrump, takipçilerinin Noel Bayramını kutladı. Noel dilek listesini açıklayan Trump, yakın zamanda bahsettiği Panama Kanalı, Grönland ve Kanada hakkındaki söylemlerini yineledi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı Noel mesajında Kanada, Panama ve Grönland vurgusu yaptı. Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu vali olarak niteledi, Panama'yı kanaldaki yüksek fiyat nedeniyle eleştirdi ve Grönland halkına selam gönderdi. Trump, "110 yıl önce inşasında 38 bin kişiyi kaybettiğimiz Panama Kanalı'nı sevgiyle ama yasa dışı şekilde işleten Çin'in harika askerleri de dahil olmak üzere herkese Mutlu Noeller, ABD'nin milyarlarca dolarlık 'onarım' parası yatırmasını sağlıyorlar fakat hiçbir şey hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Vali olarak tanımlayan Trump, Trudeau'nun Noel'ini kutladı. Trump, "Kanada bizim 51'inci eyaletimiz olsaydı vergiler yüzde 60 azalır, işletmeler iki kat büyür ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan askeri koruma altına alınırlardı” dedi.

Grönland'e de mesaj gönderen Trump, "Bizim orada olmamızı isteyen Grönland halkına da mutlu Noeller” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA