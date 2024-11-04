Tüm dünyayı şoke eden görüntü! İsrail Lübnan’da patlayıcı döşediği kasabayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde sınıra yakın bir kasabaya patlayıcı döşedi. İşgalci ordu, patlayıcılarla kasabaya uçurduğu anları ise dron ile kayda aldı. Lübnan’da toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bine dayandı.
İsrail'in hem Gazze'ye hem de Lübnan'a alçakça saldırıları devam ederken dehşete düşüren bir video ortaya çıktı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bir kasabanın tamamını patlayıcılarla döşedi.
İsrail, kasabayı havaya uçurduğu alçakça anları ise dron ile kayda aldı.
Dehşete düşüren görüntülerde, kasabanın yerle bir olduğu görülüyor.
LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR
İsrail'in saldırıları aralıksız sürerken can kaybı da her geçen saat artıyor.
Toplamda Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 986'ya ulaşırken yaralı sayısı ise 13 bin 402 olarak açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 18 kişinin öldüğü, 83 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.
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