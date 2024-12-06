UNESCO Kültürel Miras Temsili Listesi’ne Çin’den 3 unsur
Çin’in geleneksel Li tekstil teknikleri, Çiang Yeni Yıl Festivali ve ahşap kemerli köprüleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi“ne eklendi.
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlenen 19. oturumunda, Çin'den 3 unsuru temsili listeye dahil etti.
Li tekstil teknikleri, Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yaşayan Li etnik grubunun, "eğirme, boyama, örgü ve nakış gibi geleneksel dokumacılık pratiklerini" ifade ediyor.
Çiang Yeni Yıl Festivali, ülkenin batısındaki Sıçuan eyaletinde yaşayan Çiang etnik grubunun bir adeti. Geleneksel ay takvimine göre 10'ncu ayın ilk günü kutlanan festival, animistik öğeler içeren gösteriler ve adak törenleri ile özgün bir hasat bayramı olma özelliği taşıyor.
Yaklaşık 1000 yıl önce, Song Hanedanı döneminde ortaya çıkan, Çin'e özgü geleneksel ahşap kemerli köprü yapım sanatı ise akarsu köprülerinin, taşıyıcı orta sütunlar olmadan, ağaç kütüklerinin su üzerinde bir kemer oluşturacak şekilde düzenlenmesiyle inşa edildiği tasarım ve yapım pratiklerini içeriyor.
Her 3 kültürel unsur da daha öne 2009 yılında "Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alınmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”