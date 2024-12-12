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Venezuela Devlet Başkanı Maduro 10 Ocak’ta yemin edeceğini duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro 10 Ocak’ta yemin edeceğini duyurdu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025’te düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlayacağını açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, yemin töreni için tüm destekçilerini 10 Ocak günü sokaklara çıkmaya davet etti.

Maduro, Venezuela'nın yeni yıldan itibaren büyük bir dönüşüm ve değişim sürecine gireceğini belirterek, "Venezuela için, bağımsızlık için, Bolivarcı vatan için ve tek bir yumrukta birleşmek için hepinizi birlik olmaya çağırıyorum." dedi.

Oligarşinin ve emperyalizmin kuklası olmayacaklarını vurgulayan Maduro, "Her türlü entrikaya, her türlü komploya ve faşizmin her türlü oyununa hazırlıklı olmalıyız. Onları bozguna uğratacağız." diye konuştu.

"Ateşle oynamayın ve Venezuela'ya saygı gösterin"

Maduro, İspanya'da siyasi sığınma hakkıyla yaşayan muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i hedef alarak, "Orada ne söylediklerine dikkat et. Bunun ciddi sonuçları olur. Venezuela halkına karşı hata yapmayın. Venezuela'da savaş olmayacak. Ateşle oynamayın ve Venezuela'ya saygı gösterin." ifadesini kullandı.

Maduro, Gonzalez'i, İspanya ile imzaladığı sığınma hakkı anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve Gonzalez'in Venezuela'daki sokakları kışkırtarak iç savaş çığırtkanlığı yaptığını savundu.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA

  • #Venezuela

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