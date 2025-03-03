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Zelenskiy: Ukrayna maden anlaşmasını imzalamaya hazır

Zelenskiy: Ukrayna maden anlaşmasını imzalamaya hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen ‘Ukrayna' konulu liderler zirvesine katıldı. Ukrayna'ya dönmeden önce Stansted Havalimanı'nda gazetecilerle bir araya gelen Zelenskiy, "Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum. Ancak hepimiz birbirimizi anlamalı, tanımalıyız ve kırmızı çizgileri anlamalıyız” dedi.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu kaydederek, "Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak” diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin devam edeceğini vurgulayarak, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yaşanan gerginliğin, Ukrayna'da barış için kendilerine olumlu ya da ek bir şey getirdiğini söyledi. ABD ile ilişkilerin devam edeceğine inandığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın başarısızlığı sadece Putin'in başarısı anlamına gelmez. Avrupa için de ABD için de başarısızlık anlamına gelir ve bence hepimiz Putin'in kazanmasına izin vermemekle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD'li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının sorulması üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmesi halinde istifa edeceğini belirtti. Zelenskiy, "NATO üyeliği için takas yapılabilirim. NATO üyeliği için takas yapabileceğimi söylemiştim, o zaman görevimi yerine getirmişim demektir. NATO üyeliği benim görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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