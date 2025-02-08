2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Engelli personel ataması başladı mı?

EKPSS Tercih Süreci ve Sonuçların Açıklanması Ne Zaman?
2025 EKPSS tercih işlemleri, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlamış ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermiştir. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirmiştir.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir duyuru yapmamıştır. Ancak sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek.
Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?
- Adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından tercih yapmak zorundadır.
- Mezuniyet durumu, tercihlerin geçerli sayılması için kritik öneme sahiptir. Tercih süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunmuş olması gerekmektedir.
- Yerleştirme işlemi, adayların puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yapılır.
- Mezuniyet koşulunu sağlayamayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları gerçekleşmeyecektir.
EKPSS ve Kura Yerleştirme İşlemleri Nasıl Olacak?
- Yerleştirme işlemleri için adayların 2022-EKPSS veya 2024-EKPSS'ye girmiş olması ya da 2022-Kura veya 2024-Kura ile başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.
- ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 EKPSS Tercih Kılavuzu, kadrolar, koşullar ve yerleştirme kuralları hakkında detaylı bilgi sunmaktadır.
Sonuçların açıklanmasıyla ilgili güncel duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Yerleştirme sürecine katılan tüm adaylara başarılar dileriz!
Kaynak: Haber Merkezi