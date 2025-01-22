AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? AÖF Geçme Notu Kaç? AÖF Final Sınavı Sonuç Tarihi 2024 - 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Birinci Dönem final sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından iki hafta içinde açıklanıyor. Öğrenciler, sonuçları “aosogrenci.anadolu.edu.tr“ adresi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, AÖF 2024-2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Güz Dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde yapıldı. Sınavların ardından, adaylar AÖF final sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merakla araştırıyor. 2025 Güz Dönemi AÖF final sonuçları henüz açıklanıp açıklanmadığına dair bir bilgi verilmemiştir. AÖF final sonuçları, öğrenciler tarafından "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden sorgulanabilir. Sonuçlar, genellikle sınavdan iki hafta içinde duyurulmaktadır.

AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF Güz Dönemi final sınavları 19 Ocak Pazar günü yapıldı ve değerlendirme işlemleri başladı. Ancak, Anadolu Üniversitesi'nden AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Genellikle Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav sonuçları, iki hafta içinde açıklanmaktadır. Bu nedenle, sonuçların en geç Şubat ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF Geçme Notu Kaç?

AÖF'de başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı, ara sınavın %30'u ve dönem sonu sınavının %70'i alınarak hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınavın %40'ı ve dönem sonu sınavının %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulamalı derslerde ise ara sınavın %30'u, ödev notunun %20'si ve dönem sonu sınavının %50'si alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Yaz okulu sınavında ise alınan notun %100'ü başarı notuna katkı sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi