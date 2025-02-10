AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ | 2024-2025 Bahar Dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri için kayıt yenileme başladı! İşte detaylar…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2025 Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Yayınlanan duyuruda Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsadığı belirtildi. Güz döneminin tamamlanmasının ardından üniversitelerin açılmasına kısa süre kala AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Üniversitenin 2024-2025 takvimine göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat 2025 tarihinde başlayıp, 21 Şubat’ta sona erecek.Peki Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme başladı! Nasıl yapılır, ücret ne kadar? 2025 AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı İktisat ve İşletme Fakülteleri akademik takvimi ile yanıt buldu. Güz dönemi final sınavının ardından Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek olan açıköğretim kayıt yenileme ücreti de kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleşecek. Peki, 2025 Bahar Dönemi AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.

BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10-21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri, 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 22.00'de sona erecektir

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 21 Şubat 2025 tarihi saat 22.00'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

21 Şubat 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ