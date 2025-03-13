AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 / 2. Dönem Açık lise sınav tarihleri ne zaman?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri duyuruldu. Bununla birlikte, AÖL sınav giriş yerleri belgelerinin yayımlanma tarihi de açıklandı. Öğrenciler, AÖL sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ederken, aynı zamanda 2025 2. Dönem Açık Lise sınav tarihleri de araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 2. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının 1. Dönemi başarıyla tamamlandı. Şimdi ise gözler 2. döneme çevrildi. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca, açık lise sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu. İşte bu konuya dair tüm detaylar ve güncel bilgiler... AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav giriş yerleri belgesi 14 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN? 1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak. Kaynak: Haber Merkezi

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