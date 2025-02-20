Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Düzce’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, tüm okulların tatil olduğu ve bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, trafiğe çıkılmaması yönünde uyarı yapıldı.
Düzce'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Evet, Düzce'de 21 Şubat 2025 tarihinde tüm okullar tatil edildi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Düzce'de Tatil Var Mı, Yok Mu, Ders İşlenecek Mi?
Düzce'de 21 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil olacak. Ders işlenmeyecek ve eğitime ara verilecek.
Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Evet, Düzce Valisi Selçuk Aslan, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
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