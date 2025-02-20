Konya Bozkır’da Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Bozkır’da Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya Bozkır’da kış şartları etkisini hissettirmeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İlçe genelinde hava durumuna ilişkin yetkililerden açıklama bekleniyor.

Bozkır'da Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Bozkır'da kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İlçede hava sıcaklıklarının düşmesi ve yolların buzlanma ihtimali nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulunduruluyor. Yetkililerin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Bozkır'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Konya'nın Bozkır ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının artmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Konya genelinde ve çevre ilçelerde hava koşulları nedeniyle tatil kararları gündeme gelirken, Bozkır için de benzer bir durum söz konusu olabilir. Peki, Bozkır'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

21 Şubat 2025 Cuma Günü Bozkır'da Kar Tatili Var Mı?

Bozkır'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak, şu ana kadar Konya Valiliği veya Bozkır Kaymakamlığı'ndan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi