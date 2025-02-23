Konya Çeltik’te Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın kuzeybatısında yer alan Çeltik ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. İlçede yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için bekliyor.
Çeltik'te Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Çeltik, kış aylarında sert soğuklarla bilinen ilçelerden biri. Son günlerde artan kar yağışı ve buzlanma riski, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Çeltik'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Öğrenciler ve veliler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konya Valiliği ve Çeltik Kaymakamlığı'nın yapacağı açıklamalar dikkatle takip ediliyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Çeltik'te Kar Tatili Var Mı?
Çeltik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ancak, şu ana kadar Çeltik Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.
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