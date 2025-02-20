Konya Karapınar’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi? Konya Valiliği Duyurdu! Karapınar’da 20-21 Şubat okullar var mı?

Konya’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20, 21 Şubat Konya, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, Karapınar ve diğer ilçelerde tatil olan okullar.

Konya'da okullar tatil mi? 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? 20 Şubat Perşembe Konya Karapınar'da Okullar Tatil Mi? Konya'nın Karapınar ilçesinde 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi; 20 Şubat Perşembe günü Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama ile Seydişehir ve Emirgazi ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ancak Karapınar ilçesi için bir açıklama yapılmadı. Karapınar'da okullar 20 Şubat Perşembe günü tatil edilmedi. Konya Karapınar'da 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil Mi? 21-22 Şubat Konya'da tatil olan okullar hangileri, Konya Karapınar'da 21 Şubat Cuma günü okullar var mı diyenler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

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