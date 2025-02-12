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Konya Selçuk Üniversite’sinden Öğrencilerine İş ve Gelir Fırsatı: İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı! (TIKLA-BAŞVUR)

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Konya Selçuk Üniversite’sinden Öğrencilerine İş ve Gelir Fırsatı: İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı! (TIKLA-BAŞVUR)

Üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırarak ek gelir elde etme imkânı sunan İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı. Selçuk Üniversitesi, programa katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihine dikkat çekerek 12 - 16 Şubat 2025 tarihleri arasında işlemlerin tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bu program, devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde hayata geçirilerek öğrencilerin iş hayatına dair pratik bilgiler edinmesini, çalışma disiplini kazanmasını ve maddi destek almasını sağlıyor.

Program kapsamında öğrenciler, haftada en fazla üç gün çalışabilecek ve günlük 1.083 TL ücret alarak 14 gün çalışma sonunda toplam 15 bin TL kazanç elde edebilecekler.

Selçuk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Detaylı Bilgi ve Başvuru için TIKLAYINIZ

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Kimler Başvurabilir?

Programa katılmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Örgün eğitimde öğrenci olmak (Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri)
Son bir ay içinde sigortalı olmamış olmak
Hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını geçmemesi

Başvuru yapamayanlar:

 Açık öğretim veya uzaktan eğitim görenler
Öğrenci kaydı dondurulmuş olanlar

Ancak öğrenci yurdunda kalanlar gelir şartından muaf tutuluyor.

Selçuk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Detaylı Bilgi ve Başvuru için TIKLAYINIZ

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Çalışma Koşulları ve Sigorta Desteği

 Haftada en fazla 3 gün çalışma imkânı

Günlük 7,5 saat çalışma süresi

Cumartesi ve pazar günleri çalışma opsiyonu

 Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası desteği

 6 aydan kısa süren programlarda 7 gün, uzun programlarda 10 gün izin hakkı

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Öğrencilere ödemeler günlük bazda yapılacak. Örneğin:

Haftada 1 gün çalışan bir öğrenci 4.332 TL

 Haftada 2 gün çalışan bir öğrenci 8.664 TL

 Haftada 3 gün çalışan bir öğrenci 13.996 TL ödeme alacak.

İŞKUR Gençlik Programı, iş hayatına atılmadan önce öğrenciler için büyük bir fırsat sunarken, hem iş disiplini kazandıracak hem de ek gelir imkânı sağlayacak.

Başvuru süreci 12 - 16 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanmalı. Başvurular İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR Mobil Uygulaması, e-Şube ve Alo 170 üzerinden yapılabilir.

Selçuk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Detaylı Bilgi ve Başvuru için TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

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