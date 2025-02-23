Konya Selçuklu’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya’nın merkez ilçelerinden biri olan Selçuklu’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Selçuklu'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?

Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu'da soğuk hava dalgası kendini hissettiriyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riski artarken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açabilecek bu hava durumu nedeniyle, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Selçuklu'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte, Selçuklu'da yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. Konya Valiliği ve Selçuklu Kaymakamlığı'ndan gelecek açıklamalar, öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor.

24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Selçuklu'da Kar Tatili Var Mı?

Selçuklu'da kar yağışının ve soğuk havanın etkili olması, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırıyor. Ancak şu an için Selçuklu Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmış değil. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi