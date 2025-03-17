MEB tatil takvimi: 2. ara tatil ne zaman, Nisan ara tatili hangi gün başlıyor?

Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvim kapsamında ikinci ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başlayan öğrenciler, nisan ayında yapılacak ara tatil ile kısa bir mola verecek.

Okullarda ikinci dönem devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre ara tatil tarihleri netleşti. Ramazan Bayramı'nın da bu döneme denk gelmesi, tatilin kaç gün süreceği ve bayramla birleşip birleşmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

2.⁠ ⁠ARA TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin dört gözle beklediği ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı bulacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Nisan ara tatili, ikinci dönemin ortasında öğrencilere dinlenme imkanı sunacak. Öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte ara tatile girecek. 31 Mart Pazartesi günü resmi olarak başlayacak olan tatil 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Hafta sonları ile birlikte toplam tatil süresi 9 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

2025 yılında Ramazan Bayramı tatili ile ara tatil tarihleri birbirine oldukça yakın. Ramazan Bayramı tatili 29 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Nisan ara tatili ise 31 Mart'ta başlayacağı için bayram tatilinin ikinci günü ile ara tatil çakışacak.

Resmi olarak bayram tatili ile ara tatilin birleştirilmesine dair MEB'den herhangi bir açıklama gelmedi. Okulların belirlediği tatil günleri dışında ek bir tatil kararı alınmadığı sürece, bayram sonrası tatil süreci normal takvim doğrultusunda ilerleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi