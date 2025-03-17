MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI | 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM MSÜ sonuç ekranı açıldı mı?

MSÜ sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sınavı geçen adayların en çok merak ettiği konu haline geldi. 2025 MSÜ sınavı, geçen ayın son haftasında yapıldı. Şimdi ise, sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman erişime açılacak? Bugün sonuçlar açıklanır mı? ÖSYM, MSÜ sonuçları için resmi ekranı yayınladı mı? İşte tüm detaylar...

2025 MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ sınavı, 23 Şubat tarihinde uygulandı. 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılan sınavda 89 bin 228 kişi görev aldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de sonuç için geri sayım başladı. Sınava katılan adaylar "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM MSÜ sonuç ekranı açıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI? Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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