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Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararasılaşma Çalışmalarına devam ediyor

Sibel Elmas
Muhabir
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararasılaşma Çalışmalarına devam ediyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, NEÜ’nün uluslararasılaşma vizyonu ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Arnavutluk Elbasan ilinde bulunan Maarif Elbasan Kampüsü’nü ziyaret etti.

Maarif Elbasan Okulu'nun eğitim yapısını ve öğrenci profillerini yakından inceleyerek, gelecekte gerçekleştirilebilecek akademik ve kültürel projeler için önemli temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. 

Üniversite hakkında sorulan soruları cevaplayan Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ'nün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 

NEÜ'yü Türkiye'de ilk 5'e, dünyada ise ilk 500'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Cem Zorlu,

"Dünyanın en itibarlı raking kuruluşu olan Times Higher Education (THE) Dünya Genç Üniversite Sıralaması'nda şu anda 1000-1200 bandındayız. Türkiye'deki sıralamamızda ise 13'ten 8. sıraya yükseldik. THE Asya Üniversite Sıralaması'na göre 2022 yılında 400-500 bandındayken, şu an 351-400 bandına yerleştik. Türkiye üniversiteleri arasında ise, 2022 yılında 24. sıradayken 2024 yılında 18. sıraya yükseldik. "Öğretim” kategorisinde vakıf ve devlet üniversitelerinin arasında Türkiye'de her zaman birinci sıradayız. Her alanda yukarıya doğru ivmelenmiş bir başarı endeksimiz var. Bu ivmelenme devam ederse Necmettin Erbakan Üniversitesi 3-5 yıl içerisinde genel sıralamalarda dünyada ilk 500'e girebilecek bir niteliğe sahip olacak” dedi.

Ziyaret esnasında okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, uluslararası iş birliği anlaşmaları ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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