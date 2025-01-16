Özel okullarda ders kitapları ücretsiz olacak

Gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi ders kitapları ücretsiz olacak. Velilerden “ders kitabı“ adı altında herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor.

Bu sebeple devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı.

Bakanlık tarafından ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e, konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi.

Kitaplar tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılacak

Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacak. Yeni düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor.

Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek. Bu kapsamda, Türkiye'de resmî ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Ders kitaplarının ekonomik zorlamalarının önüne geçilecek

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezî sınav sorularının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programları ile Bakanlık onaylı ders kitaplarının rehber olarak alındığına vurgu yapan açıklamalar yapmıştı.

Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezî sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturması da yeni düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor.

Diğer yandan, çocukları özel okullarda öğrenim gören velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

"Ders kitabı" için ücret alınıp alınmadığı denetlenecek

Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret talep etmeme" konusunda, özel okulların kurucuları, kurucu temsilcileri ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor.

2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

Cezai müeyyide uygulanabilecek

Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.

Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı hâlinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi