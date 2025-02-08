Şubat ayı PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS burs parası ayın kaçında hesaba geçecek? İOKBS bursu ödeme günleri Şubat 2025
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) kapsamında her ay düzenli olarak verilen burs ödemeleri, Şubat ayında da öğrencilerin hesaplarına aktarılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sağlanan bu burs, ortaokul ve lise öğrencilerine maddi destek sunuyor.
İOKBS 2025 Şubat Ayı Burs Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?
İOKBS Şubat Ayı Burs Parası Yattı Mı?
Burs ödemeleri, genellikle her ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılmaktadır. Şubat 2025 ödemelerinin de bu tarihe kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak şehir ve banka işlem yoğunluğuna bağlı olarak ödemelerde küçük gecikmeler yaşanabilir.
E-Okul Üzerinden Burs Ödeme Sorgulama Nasıl Yapılır?
Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek için:
E-Okul VBS (Veliler için Bilgi Sistemi) platformuna giriş yapın.
T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgilerini girin.
Sol menüde yer alan "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine tıklayın.
PTT veya Vakıfbank Üzerinden Sorgulama Yapma
PTT Canlı Destek: Ad, soyad ve iletişim bilgileriyle burs ödemenizin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
Vakıfbank: Burs ödemesi yapan diğer bir banka olarak, hesap bilgilerinizi kontrol ederek ödeme durumunu sorgulayabilirsiniz.
Destek Sağlayan Öğrenciler
İOKBS bursları, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılmaktadır. Öğrenciler, burs ödemelerini alabilmek için belirtilen tarihlerde hesaplarını kontrol etmelidir.
Sorularınız veya sorunlarınız için e-Okul sistemini ya da PTT canlı destek hizmetini kullanabilirsiniz.
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