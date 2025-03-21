YKS ne zaman? YKS giriş yerleri belli oldu mu? YKS 2025 geç başvuru ne zaman? 2025 ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihi
YKS için geri sayım devam ediyor. Üniversite hayali kuran öğrencilerin büyük bir heyecanla hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru işlemleri sona erdi. Şimdi ise adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS giriş belgeleri yayınlandı mı? 2025 Yükseköğretim Sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
YKS ne zaman, hangi tarihte? 2025 YKS kaç oturumda gerçekleşiyor, sınavlar saat kaçta başlıyor? YKS başvurusu yapan adaylar YKS oturumları ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Gözler YKS sınav giriş yerleri için ÖSYM'de...
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2025 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden on beş gün önce erişime açmaktadır.
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