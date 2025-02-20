Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Yozgat’ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
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Yozgat’ta, kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle eğitimde aksama yaşanacak. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat 2025 Cuma günü kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında ise bazı çalışanlar için idari izin uygulaması devreye girecek.
Yozgat'ta Yarın Okullar Tatil Mi?
Yozgat il merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde yarın okullar tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı ve aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eğitimde ara verilmesi kararlaştırıldı.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Yozgat'ta Tatil Var Mı, Yok Mu, Ders İşlenecek Mi?
21 Şubat 2025 Cuma günü Yozgat'ta okullar tatil olacak. Eğitime, hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ara verilmiş olup, ders işlenmeyecek.
Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Evet, Yozgat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak eğitime ara verildiğini ve kamu çalışanları için idari izin düzenlemesi yapıldığını açıkladı. Açıklamada, özellikle hamileler, engelliler, kronik rahatsızlıkları olanlar ve okul öncesi kurumlarda çocuğu olan annelerin 21 Şubat'ta idari izinli sayılacağı belirtildi.
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