2025 BAYRAM İKRAMİYESİ | Emekli Bayram İkramiyesi Yattı Mı? Emekli Bayram İkramiyesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiye ödeme takvimini duyurdu. İkramiye ödemeleri, kanun teklifinin onaylanması yetişmediği için eski olan 3.000 lira üzerinden yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri fark ödemeleri ise kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödenecek. İkramiye ödemelerinin yatıp yatmadığı internet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı üzerinde ikramiye yılı, ikramiye tipi, ikramiye tutarı ve ödeme durumu yer alıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, zamlı ikramiyelere ilişkin son durum…

Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak bugün yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA 2025

Emekli bayram ikramiyesinin hesabına geçip geçmediğini kontrol etmek isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini kolayca yapabiliyor.

e-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama yerine " Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak ödeme durumunu kontrol edebilirler.

Sorgulama ekranında ikramiye yılı, ikramiye tipi, ikramiye tutarı ve ödeme durumu kontrol edebilir. Ödeme durumu ” Ödendi” olan emeklilerin ikramiyeleri hesaplara geçti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BİN LİRALIK FARKLAR SONRA HESAPLARA GEÇECEK

Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM'de devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada " Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

İkinci bir alternatif yöntem ise emekliler maaş aldıkları bankaların mobil bankacılık bölümünden veya telefon bankacılığı üzerinden emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Kamu bankalarından veya özel bankalardan ikramiye ödemesi alacaklar aşağıdaki numaralar aracılığıyla ikramiye durumunu kontrol edebilirler.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri: 0850 220 00 00

Vakıfbank müşteri hizmetleri: 0850 222 0724

Halkbank müşteri hizmetleri: 0850 222 0400

Türkiye İş Bankası müşteri hizmetleri: 0850 724 0724

Akbank müşteri hizmetleri: 444 2 525

Yapı Kredi müşteri hizmetleri: 444 0 444

Garanti Bankası müşteri hizmetleri: 444 0 333

DenizBank müşteri hizmetleri: 0850 222 0800

QNB Finansbank müşteri hizmetleri: 0850 222 0900

SSK (4A) BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

4A Emeklileri için ikramiye ödeme programı belli oldu. Tahsis numarasının sonu 17,18,19 olanlara 24 Mart (bugün) tarihinden itibaren ödemeler yapılacak.

Tahsis numarası 20,21,22 olanlara ise 25 Mart Salı, 23,24,25,26 olanlara ise 26 Mart Çarşamba günü ödemeler yapılacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4b) emeklileri ise ikramiye ödemelerini 27 Mart Perşembe günü alırken Emekli Sandığı (4c) emeklileri ise ikramiye ödemelerini nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde alacak.

Kaynak: Haber Merkezi