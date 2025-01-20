2025 Emekli ve Memur Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Geçecek? 4A-4B-4C Tahsis Numarasına Göre Emekli Maaşı Ödemeleri

2025 emekli ve memur maaş farkları, ocak ayında ödemelerini alan milyonlarca memur ve emeklinin gündemindeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon verileriyle netleşen zam oranlarının ardından gözler, maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Maaş farkları için süreç TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Zam oranlarının belirlenmesinin ardından ödeme tarihleri de açıklandı. SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?
Maaş düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenleme bu aya yetişmezse, maaş farkları şubat ayı ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılacak. Bu durumda herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.
2025 Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayından aralık ayına kadar sırasıyla;
- Temmuz: %3,32
- Ağustos: %2,47
- Eylül: %2,97
- Ekim: %2,88
- Kasım: %2,24
- Aralık: %1,03
oranlarında enflasyon farkı aldı. Bu verilerle birlikte, emeklilerin maaş zammını belirleyen toplam enflasyon metriği %15,75 olarak belirlendi. Buna göre emekliler, %15,75 zam almaya hak kazandı.
Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
2025 Ocak ayı emekli maaşı zammının açıklanmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri Ne Zaman?
Tahsis numarasının son rakamına göre maaş ödeme günleri:
- 9 olanlar: 17 Ocak
- 7 olanlar: 18 Ocak
- 5 olanlar: 19 Ocak
- 3 olanlar: 20 Ocak
- 1 olanlar: 21 Ocak
- 8 olanlar: 22 Ocak
- 6 olanlar: 23 Ocak
- 4 olanlar: 24 Ocak
- 2 olanlar: 25 Ocak
- 0 olanlar: 26 Ocak
4B ve 4C ödeme tarihleri ayrıca açıklanacaktır.
4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri Ne Zaman?
Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri:
- 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak
- 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak
- 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak
- 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak
Bağ-Kur emeklileri, belirtilen tarihlerde maaşlarını alabilirler.
4C Emekli Sandığı Maaşı Ödeme Tarihleri Ne Zaman?
Üç ayda bir alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günleri şöyledir:
- Cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma,
- Pazara denk geldiğinde ödeme pazartesi yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar (Birinci Grup):
- 00–40 doğumlular: 1. gün
- 41–46 doğumlular: 2. gün
- 47–49 doğumlular: 3. gün
- 50–53 doğumlular: 4. gün
- 54–99 doğumlular: 5. gün
Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar (İkinci Grup):
- 00–22 doğumlular: 1. gün
- 23–28 doğumlular: 2. gün
- 29–48 doğumlular: 3. gün
- 49–54 doğumlular: 4. gün
- 54–99 doğumlular: 5. gün
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar (Üçüncü Grup):
- 00–33 doğumlular: 1. gün
- 34–37 doğumlular: 2. gün
- 38–40 doğumlular: 3. gün
- 41–43 doğumlular: 4. gün
- 44–99 doğumlular: 5. gün
Kaynak: Haber Merkezi