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2025 MTV İlk Taksit Ödeme Tarihi Ne Zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar Oldu? MTV Ödeme Tablosu

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2025 MTV İlk Taksit Ödeme Tarihi Ne Zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar Oldu? MTV Ödeme Tablosu
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin 2025 yılı ilk taksit dönemi başladı. Taşıt sahipleri, Ocak ayı boyunca MTV’nin ilk taksit ödemesini gerçekleştirebilecek. Ödemeler vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2025 yılı MTV ilk taksit ödemesi için son tarih ne zaman ve yeni yıl itibarıyla MTV oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2025 yılı ödeme süreci başladı. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yeni oranlara göre MTV, yeniden değerleme oranındaki artışa paralel olarak yükseldi. Bu artış, araç sahiplerinin vergi yükünü artırdı. İşte 2025 MTV hakkında bilmeniz gerekenler...

MTV İlk Taksit Ödemesi İçin Son Gün Ne Zaman?

2025 yılı MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2025'te başladı. Araç sahipleri, ödemelerini Ocak ayı sonuna kadar yapabilir. İlk taksit için son ödeme tarihi ise 31 Ocak 2025 Cuma günü olarak belirlendi.

Ödemelerde gecikme yaşanmaması için taşıt sahiplerinin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ödeme gecikmesi durumunda vergi borçlarına faiz uygulanacağı unutulmamalı.

MTV Taksiti Nereden ve Nasıl Ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, farklı yöntemlerle ödenebiliyor. Araç sahipleri şu kanallar üzerinden ödeme yapabilir:

  • Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr): Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ödeme yapılabiliyor.
  • GİB Mobil Uygulaması: Google Play, App Store ve Huawei AppGallery'den indirilebilen uygulama üzerinden ödeme imkânı sunuluyor.
  • Anlaşmalı Bankalar: Şube, internet bankacılığı veya mobil uygulamalar aracılığıyla ödeme yapılabilir.
  • Vergi Daireleri: Vergi dairelerinde doğrudan ödeme yapılabilir.
  • PTT Şubeleri: Tüm PTT şubelerinde ödeme kabul edilmektedir.

İnternetten ödeme yaparken güvenliğe dikkat edilmelidir. İşlemler yalnızca "gib.gov.tr" adresi veya anlaşmalı bankaların resmi siteleri üzerinden yapılmalıdır.

2025 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 2025 yılı MTV tutarları yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Bu oran yüzde 43,93 olarak belirlendi. İşte 2025 yılı için örnek MTV tutarları:

  • 2024'te 2.343 TL olan bir araç: 2025 MTV tutarı 3.372 TL
  • 2024'te 5.265 TL olan bir araç: 2025 MTV tutarı 7.577 TL

MTV oranları, aracın yaşı, motor hacmi ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

MTV'de Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiştir. Bu oran, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranına göre hesaplanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanır. 2025 yılı MTV tutarlarının artışındaki temel etken, bu yeniden değerleme oranıdır.

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücret Tablosu

A. Otomobil, Arazi Taşıtları ve Benzerleri (I Sayılı Tarife)

Motor Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16+ Yaş
1300 cm³ ve aşağısı 259.900'ü aşmayanlar 4.834 3.372 1.882 1.420 499
  259.900 - 455.300 5.313 3.707 2.068 1.565 551
  455.300'ü aşanlar 5.803 4.042 2.264 1.709 594
1301 - 1600 cm³ 259.900'ü aşmayanlar 8.421 6.314 3.661 2.587 993
  259.900 - 455.300 9.267 6.948 4.031 2.838 1.085
  455.300'ü aşanlar 10.112 7.577 4.389 3.098 1.184
1601 - 1800 cm³ 651.700'ü aşmayanlar 16.370 12.801 7.523 4.589 1.777
  651.700'ü aşanlar 17.866 13.956 8.218 5.014 1.940
1801 - 2000 cm³ 651.700'ü aşmayanlar 25.792 19.862 11.674 6.948 2.731
  651.700'ü aşanlar 28.142 21.677 12.734 7.577 2.982
2001 - 2500 cm³ 813.900'ü aşmayanlar 38.695 28.090 17.549 10.480 4.145
  813.900'ü aşanlar 42.217 30.642 19.141 11.439 4.522

B. Motosikletler (I Sayılı Tarife)

Motor Hacmi (cm³) 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16+ Yaş
100 - 250 cm³ 899 672 496 305 115
251 - 650 cm³ 1.862 1.409 899 496 305
651 - 1200 cm³ 4.808 2.857 1.409 899 496
1201 cm³ ve üzeri 11.666 7.707 4.808 3.817 1.862

C. Minibüs, Kamyonet, Çekici vb. (II Sayılı Tarife)

Taşıt Türü 1-6 Yaş 7-15 Yaş 16+ Yaş
Minibüs 5.780 3.817 1.862
Kamyonet (1.500 kg'a kadar) 5.182 3.442 1.685
Kamyonet (1.501-3.500 kg) 10.499 6.082 3.442

D. Uçak ve Helikopterler (IV Sayılı Tarife)

Ağırlık (kg) 1-3 Yaş 4-5 Yaş 6-10 Yaş 11+ Yaş
1.150 kg'a kadar 97.773 78.177 58.622 46.886
1.151 - 1.800 kg 146.687 117.317 87.982 70.380
1.801 - 3.000 kg 195.613 156.479 117.317 93.858

 

Sıkça Sorulan Sorular

2025 MTV ilk taksit ödeme son tarihi nedir?

İlk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak 2025 Cuma'dır.

MTV ödemeleri nereden yapılır?.

Vergi daireleri, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden ödeme yapılabilir

İnternetten MTV ödemesi nasıl yapılır?

"Gib.gov.tr" adresine giriş yaparak veya anlaşmalı bankaların resmi web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanarak ödeme yapılabilir.

2025 yılı MTV tutarları ne kadar arttı?

Yüzde 43,93 oranında bir artış yapıldı. Örneğin, 2024'te 2.343 TL olan bir araç için MTV tutarı 2025'te 3.372 TL'ye yükseldi.

MTV hangi tarihlerde ödenir?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenir.

MTV ödemeleri gecikirse ne olur?

Gecikme durumunda faiz uygulanır. Bu nedenle ödemelerin belirtilen tarihlerde yapılması önemlidir.

MTV tutarını nasıl öğrenebilirim?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden plaka bilgileriyle sorgulama yapabilirsiniz.

2025 yılı MTV'de Cumhurbaşkanı Kararı etkili mi oldu?

Evet, Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV oranları artırılmış ve bu artış ödenecek tutarlara yansıtılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

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