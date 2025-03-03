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2025 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Güncel Bilgiler

2025 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Güncel Bilgiler

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. 2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart'ta başlayacak ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. Son yapılan düzenleme ile ikramiyeler yüzde 50 artırılarak 3.000 TL'ye yükselmişti. Peki, bu yıl emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…

Emekli Bayram İkramiyesi 2025 Ne Kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma yapılacağını duyurmuştu. Ancak henüz 2025 yılı için kesin bir rakam açıklanmadı. Eğer bir zam yapılacaksa, TBMM tarafından bir düzenleme gerçekleştirilmesi gerekecek. İkramiye miktarının Ramazan ayının son haftasında netleşmesi bekleniyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Ancak, kesin ödeme takvimi resmi açıklama ile netlik kazanacak.

Emekli Bayram İkramiyesinden Kimler Yararlanabilir?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan tüm emekliler, bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Bununla birlikte, yaşlılık maaşı alanlar da ikramiye hakkına sahip olacak.

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar ise hisse oranına göre ikramiye alacak. Örneğin, dul maaşı olarak emekli maaşının %70'ini alanlar bu oranda ikramiye alırken, ölüm aylığı olarak %30 hak kazananlar da bu orana göre ödeme alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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