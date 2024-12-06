6 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

6 Aralık 2024 Cuma günü saat 09:25 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın Tüm: Alış 3.012 TL - Satış 3.029 TL Gram Altın Bozuk: Alış 3.014 TL - Satış 3.033 TL 22 Ayar Altın: Alış 2.749 TL 18 Ayar Altın: Alış 2.212 TL 14 Ayar Altın: Alış 1.726 TL Gremse Altın: Alış 48.670 TL - Satış 49.290 TL Ata Lira: Alış 20.090 TL - Satış 20.375 TL Tam Altın: Alış 19.515 TL - Satış 19.845 TL Yarım Altın: Alış 9.770 TL - Satış 9.985 TL Çeyrek Altın: Alış 4.855 TL - Satış 5.020 TL

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